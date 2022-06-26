Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor (2)

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü kısmen çöktü, bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
İlçede etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Atatürk Mahallesinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı.
Yazı köyünde de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
İncebacaklar Mahallesi'nde ise Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir kısmı çöktü.
Heyelan riskine karşı bölgede önlem alan belediye ve Karayolları ekipleri, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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