Üsküdarlı, "Arka tarafta duvar göçtü, oradan girdi su ön taraftan çıktı. Şu anda temizlik çalışması yapıyoruz. Yapacak bir şey yok, doğal afet." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar da sürüyor.

Kaynak: AA

Karabük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te sağanaktan etkilenen ev ve iş yerleri temizleniyor - Son Dakika

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