Karabük'te sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı

12.06.2022 21:05
Karabük'te sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, devlet hastanesi acil servisinde yaşanan laf atma kavgasında sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, devlet hastanesi acil servisinde yaşanan laf atma kavgasında sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı.

Safranbolu Devlet Hastanesinde, hasta yakınlarıyla tartışan, ardından tedavisiyle ilgilenen ve kendisini sakinleştirmeye çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine fiili saldırıda bulunan S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen S.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karabük Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlisi S.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, söz konusu kişinin Valilikçe soruşturma müddetince görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika
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