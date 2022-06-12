Safranbolu Devlet Hastanesinde, hasta yakınlarıyla tartışan, ardından tedavisiyle ilgilenen ve kendisini sakinleştirmeye çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine fiili saldırıda bulunan S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te sağlık çalışanlarını darbeden kamu görevlisi tutuklandı - Son Dakika

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