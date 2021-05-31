Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı - Son Dakika

Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada

Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı

Ünlü anketçi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP'ye kötü sürpriz

Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı

KARABÜK - Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyündeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalara müdahale ediyor.

Yangın, gece saatlerinde Karabük Belediyesine ait çöplükte başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve su tankerlerinin yanı sıra iş makineleri müdahale etti.

Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanları doldurdu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çöplük alana dökülen tekstil malzemelerin yakılarak çıkarıldığını tespit eden itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.