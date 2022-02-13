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Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

13.02.2022 13:51
Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Zopran köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EE 235 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Can Y. (23) ve Mert Can Y. (22), ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu- Eflani kara yolunda ise M.D. yönetimindeki 78 BD 956 plakalı otomobil, yolda çalışma yapan Karayolları çalışanı M.Y'ye çarptı.

Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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Jandarma, Otomobil, Karabük, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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