Son Dakika Haberleri: Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

26 dakika önce

Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Karabük'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Karabük'te uçuruma devrilen otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi ormanlık alanına giden ve sürücüsü belirlenemeyen 78 AN 495 plakalı otomobil, yaklaşık 200 metreden uçuruma devrildi.

Kazada, araçtan fırlayan Eyüphan Kızılay olay yerinde hayatını kaybetti, Recep Kılıç ise yaralandı.

Civardakilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Güçlükle ulaşılan Kılıç, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızılay'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olay yerine inceleme yapan polis ve jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:31 Kaynak: AA

Kızılay, Karabük, Güncel
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