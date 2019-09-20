Son Dakika Haberleri: Karabük'te uyuşturucu operasyonları
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Karabük'te uyuşturucu operasyonları

17 dakika önce

Karabük'te yapılan ve çeşitli miktarlarda esrar, skunk, bonzai, ekstazi, sentetik ecza ile Hint kenevirinin ele geçirildiği 27 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Karabük'te yapılan ve çeşitli miktarlarda esrar, skunk, bonzai, ekstazi, sentetik ecza ile Hint kenevirinin ele geçirildiği 27 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde temin ve ticareti","uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesi", "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" ve "izinsiz Hint keneviri ekimi"ne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların sonunda il merkezi, Safranbolu, Eskipazar ve Yenice ilçelerinde belirlenen çeşitli adreslere son 45 günde 27 ayrı operasyon düzenledi, 43 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 566 gram esrar, 130 gram skunk, 20 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 115 ekstazi hap, 190 sentetik ecza ve 866 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, ikisi adli kontrol şartlarıyla olmak üzere 36 kişi ise serbest bırakıldı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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