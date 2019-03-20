Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

29 dakika önce

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda, E.E. (30), E.Ö. (21), K.Y. (22) ve T.O. (25) gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, uyuşturucu sigara, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerde E.E, E.Ö. ve K.Y. savcılık talimatıyla salıverildi,

Adliyeye sevk edilen T.O, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:36 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Denizli Depremine Canlı Yayında Yakalandılar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]