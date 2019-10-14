Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli görülen bir otomobil, ekipler tarafından ilçeye bağlı İsmetpaşa mevkisinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramalarda, 36 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve bir adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Y.Ç. ve R.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.