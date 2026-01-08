Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent merkezi ve Safranbolu'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde ve evinde yapılan aramada, 22,62 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.