Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 kişinin ikametinde, aracında, eşyalarında ve üzerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 155 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 14 paket halinde toplam bin 440 gram sentetik kannabinoid maddesi, 59,2 gram amfetamin maddesi, çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş 3 adet peçete ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 250 TL ele geçirilirken, 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK