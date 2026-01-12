Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkezde 2 ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin ikametlerinde, üzerlerinde ve bulundukları araçlarda yapılan aramalarda 2,87 gram metamfetamin, 8,27 gram amfetamin hammaddesi, 44 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 200 adet sentetik ecza, 7,65 milimetre çapında tabanca, tabancaya ait 1 şarjör, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK