Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 55,14 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, tabanca ile şarjörü, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?