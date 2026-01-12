Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 55,14 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, tabanca ile şarjörü, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.