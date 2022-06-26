Karabük'te yanan 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Karabük'te yanan 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

26.06.2022 19:17
Karabük'te yanan 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Küplü köyünde Mustafa A'ya ait evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Eskipazar, İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te yanan 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te yanan 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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