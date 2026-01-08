Karabük\'te Yangın: Bağ Evi Küle Döndü

Karabük'te çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Kurtuluş Mahallesi Gökdere Sokak'taki bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
