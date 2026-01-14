Karabük\'te Yeni Cimnastik Salonu Yatırımı

Karabük'te spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Merkeze bağlı Yenimahalle'de bulunan 2 bin 500 kişilik spor salonunun hemen yanında yapımı devam eden yeni cimnastik salonu, tamamlandığında bölgeye önemli bir spor kompleksi kazandırmış olacak.

Cimnastiğin, birçok spor branşının temelini oluşturması nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte genç nüfusun giderek arttığı Yenimahalle'de spor yatırımlarına olan ilginin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Yapımı süren cimnastik salonunun, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, erken yaşta spor kültürünün kazandırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Modern donanımıyla hizmet vermesi planlanan tesisin, farklı yaş gruplarına yönelik antrenman ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Cimnastik salonunun, bölgedeki sportif faaliyetlerin çeşitlenmesine ve sporcu yetiştirilmesine de katkı sunacağı belirtiliyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, beraberinde Şube Müdürü Serdar Ali Osman Sevim ile birlikte inşaat alanında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Güven, tesisin tamamlanmasıyla birlikte Yenimahalle'nin spor altyapısının daha da güçleneceğini vurguladı.

Güven, "Bu tür yatırımlar, gençlerimizin sporla iç içe büyümesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte gençlerimiz modern ve donanımlı alanlarda spor yapma imkanına kavuşacak." dedi. - KARABÜK