Karabük'ten İdlib saldırısına siyasilerden ortak tepki - Son Dakika
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Karabük'ten İdlib saldırısına siyasilerden ortak tepki

25 dakika önce

Karabük'te, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısı ortak bildiriyle kınandı.

Karabük'ten İdlib saldırısına siyasilerden ortak tepki, System.String[]

Karabük'te, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısı ortak bildiriyle kınandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bildiride, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Karabacak, BBP İl Başkan Vekili Mustafa Kara, SP İl Başkanı Muhsin Çebi ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı'nın imzası yer aldı.

Ortak bildiride, şunlar kaydedildi:

"27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda kahraman evlatlarımız şehit edilmiş ve yaralanmıştır. Acımızın tarifi mümkün değildir. Milletçe derin üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerken yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin ve şehit yakınlarımızın başı sağolsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı aşağıda imzası bulunan Karabük milletvekilleri ve siyasi parti il başkanları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerinin misliyle karşılık vermesini destekliyoruz."

Kahraman Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçiğin, devlet ve millet tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancın tam olduğu ifade edilen açıklamada, "Karabük milletvekilleri ve siyasi parti il başkanları olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, devletimizin yüksek menfaatlerini ön planda tuttuğumuzu, milletimizin birlik ve beraberliği için tek yumruk halinde olduğumuzu ve ortak bir anlayış içerisinde Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu aziz milletimize ve kamuoyuna bir kez daha bildiririz." denildi.

Karabük, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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