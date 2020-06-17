Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde türbe ve tarihi hamamlarda incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, Hamamlı köyüne geçerek İbrahim Avni Paşa'nın 1221 yılında yaptırdığı 2 hamam, mahzen ve kileri inceledi.

Gürel, daha sonra Şeyh Ali Semerkandi Camisi'nde de incelemelerde bulundu.

Son olarak Sultan 4. Murad'ın Hocası Musa Efendi Türbesi'ni de ziyaret eden Vali Gürel, burada dua etti.

TCDD Genel Müdürüne ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ziyaret etti.

TCDD'nin Karabük'teki çalışmalarına değinilen ziyarette, projeler masaya yatırıldı.

Köylerde alt yapı çalışmaları

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, köylerde alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmalar bittiğinde de köylerin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.