Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki E.D. (28), A.D. (6 aylık), A.A.D. (3), A.D. (62) ve Cemile Balaban (59), sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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