Vali Gürel, Şenler ve Sipahiler köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Gürel, Şenler ve Sipahiler köylerini ziyaret etti

23.09.2022 14:13
Vali Gürel, Şenler ve Sipahiler köylerini ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkeze bağlı Şenler ve Sipahiler köylerini ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkeze bağlı Şenler ve Sipahiler köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan Şenler köyünden Keltepe Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolda incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan bilgi aldı.

Şenler köyü muhtarı Erdoğan Arıkan ve Sipahiler köyü muhtarı Vedat Özdemir'den köylerde yaşayan nüfus sayısı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile köylerin sorunları hakkında bilgi alan Gürel, vatandaşların da taleplerini dinledi.

Vatandaşlar ve köy muhtarları tarafından belirtilen tüm taleplerin takipçisi olacağını ifade eden Gürel, köylülere misafirperverlikleri için teşekkür ederek imkanlar dahilinde tüm sorunların çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ziyaretleri sırasında Gürel'e, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl İdare ve Denetim Müdürü Engin Eren, Merkez İlçe Karakol Komutanı Ercan Ceylan ile İl Genel Meclis üyeleri Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık ve Mehmet Çetin eşlik etti.

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Kaynak: AA

Vedat Özdemir, Kayak Merkezi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gürel, Şenler ve Sipahiler köylerini ziyaret etti - Son Dakika

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