Karabük Valisi Gürel'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) Karabük Bürosunu ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyaretinde AA Karabük muhabiri Ahmet Özler ile görüşerek ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel, AA'nın kamuoyunun aydınlatılması ve halkın bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Ziyaret sonunda Özler, Vali Gürel'e AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitabı takdim etti.