Karabük ve Safranbolu'ya Millet bahçeleri - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz basın mensupları ile bir araya gelerek, kentteki yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Karabük Öğretmenevinde sabah saatlerinde düzenlenen basın toplantısında Karabük'e yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında AK Parti Milletvekilleri tarafından bilgiller verildi. Toplantıda geçtiğimiz günlerde Karabük heyeti tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yapılan ziyaretin detaylarına da yer verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Av. İsmail Altınöz, AK Parti'nin kongre süreçlerinin tamamlandığını ifade ederek 2023 seçimlerine hazır olduklarını vurgulayarak, " Teşkilat olarak milletvekillerimizle birlikte Karabük ve ilçelerinde öncelik verdiğimiz yatırımları yakından takibini yaptık ve yapıyoruz. Karabük için yararlı faydalı çalışmalar yaptık. Karabük'ümüze 2023'e kadar çok güzel hizmetleri kazandıracağız. 1 Nisan'da İl Genel Meclisi başkanlığı seçimimiz var. Kamuoyunda değişik haberler çıkıyor ama AK Parti grubunda sıkıntı yok. AK Parti grubu birlik ve beraberlik içinde. İl Genele Meclisi seçinin yapılacağı gün grup toplantımızı yaparak tek isim ile seçime gireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Karabük'e İki Tane Millet Bahçesi Yapılıyor"

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ise geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yapılan ziyaretin detayları hakkında bilgiler verdi.

Ünal, Ankara'da genel kurul ve komisyon çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Karabük'e yapılan yatırımları yakından takip ettiklerinin ifade etti.

Milletvekili Ünal yatırımlar kapsamında ilgili bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya geldiklerini ve Karabük'ün sorunlarını dile getirerek, yatırımlar konusunda gerekli destekleri aldıklarını da kaydederek, Karabük'e iki tane Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini verdi.

Karabük ve Safranbolu'ya yapılacak Millet Bahçeleri'nin 2023 yılına yetişmesini hedeflediklerini vurgulayan Ünal, " Karabük merkezde istasyon alanı dediğimiz tren garının olduğu alana Millet bahçesi düşünülüyor. Karabük Belediyemizin daha önce burası ile yaptığı yeşillendirme protokolü vardı. Belediyemizin de katkıları olacak. Tren bakımlarının yapıldığı garı 6 kilometre gerideki Aşağı Kızılcaören köyüne çekiyoruz. Hali hazırdaki Tren garı 87 dönüm büyük bir alan burası. Burada sadece istasyon kısmı kalacak ve geri kalan kısımlar taşınacak. Millet bahçesi alanı şehre kazandırmak istiyoruz ve bunla ilgili çalışmalar başladı. Şehrin merkezini geçi kondu görünümünden çıkarmamız lazım. Yeni mahalle de yer alan haddehaneler belediyemizin çalışmaları ile şehrin dışına çıkarılarak burada da güzel bir dönüşüm olacak. Hem Safranbolu hem de Karabük'e sınır olan kanyonda da Safranbolu'da millet bahçesi projesi var. Buna da hızlıca başlanacak. Karabük Belediyemizin kanyon projesinin karşısındaki alanda ayrı bir güzel millet bahçesine kavuşacak. Her iki projemizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Bakan bey ile yaptığımız görüşmede Karabük Belediyesine 40 milyon TL kredi desteği verecek ve bunun yanında özel idaremize hibe ve destekleri oldu" dedi.

"Millet Bahçesi Projesi ile İstasyon Caddesi Cazi Merkezi Olacak"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise kongrelerin tamamlandığını ifade ederek artık AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri için hazır olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında Murat Kurum'a yapılan ziyarete değinen Güneş, Karabük için önemli yatırımların yapılacağının müjdesini verdi.

Güneş, ekonominin daralmış olduğu bir dönemde şehrimize yatırımları seferber etmek için mücadele verdiklerini kaydederek, " KARDEMİR kavşağı, 5000 evlerdeki hastane, Ovacık entegre hastanesinin ihaleleri yapıldı. Şimdi ise önümüzdeki projelere hız veriyoruz. Millet bahçesinin yapılacağı bölge ile istasyon caddesi de artık bir cazibe merkezi olacak. İnsanlarımızın nefes alacağı çoluk çocuğu ile güzel vakit geçireceği güzel tasarımın olduğu bir proje. Karabük'ü bir mimar gözü ile nasıl şekillendirebiliriz diye bir tabloda önümüzde ve bunla ilgili yeniden bir teknik bir çalışma ile masada tutuyoruz. Şehrimizin önde gelenleri ve basınımızın vereceği destek ile güzel işlerin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Projelerimiz şehrimizin adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Keltepe Kayak Merkezi'ne Bungolav Evler"

AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal Karabük'e yapılan önemli yatırımlardan birisi olan Keltepe Kayak Merkezi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Murat Kurum'a yapılan ziyarette Keltepe Kayak Merkezi hakkında da görüşmeler yapıldığını açıklayan Ünal, "Keltepe Kayak Merkezi'ne sadece kış ayında kayak yapğılan bir yer olmaktansa yılın 12 ayı hizmet verecek bir çalışma olacak. Buraya orman denizini de gören bir alanda bungolov evler yapılacak. Turizm Bakanlığımızda buraya 1 milyon TL civarında destek verecek" diye konuştu.

Programda ulaşım alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Ünal Kardemir Kavşak Projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

AK Parti Karabük Heyeti toplantının ardından Karabük Basını'nın gündem ve yatırımlarla ilgili sorularını yanıtladı. Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı. - KARABÜK