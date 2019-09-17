Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
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Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

44 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.


Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından aerobik çalışması, dar alan ve geniş alanda oyun çalışması yaptı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Eyüpspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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