Karabükspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından aerobik çalışması, dar alan ve geniş alanda oyun çalışması yaptı. - KARABÜK
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