Son Dakika Haberleri: Karabükspor'da Kamp Çalışmaları Başladı

Karabükspor'da Kamp Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Kardemir Karabükspor, devre arası 1. etap kamp çalışmalarına tesislerinde start verdi.

Karabükspor'da Kamp Çalışmaları Başladı, System.String[]
Kardemir Karabükspor, devre arası 1. etap kamp çalışmalarına tesislerinde start verdi.

Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle ile başlayıp, ana bölümde 5'e 2 top kapma çalışması, son bölümde ise yarım sahada çift kale ile tamamlandı.

Kırmızı-mavili ekip 4 Ocak tarihine kadar çalışmalarını Karabük'te sürdürecek ve ardından Antalya'da 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:54 Kaynak: İHA

Karabük, Hasan Doğan, Kardemir Karabükspor, Spor
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