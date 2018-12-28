Karabükspor'da Kamp Çalışmaları Başladı
1 saat önce
Kardemir Karabükspor, devre arası 1. etap kamp çalışmalarına tesislerinde start verdi.
Kardemir Karabükspor
, devre arası 1. etap kamp çalışmalarına tesislerinde start verdi. Hasan Doğan
Tesisleri'nde Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle ile başlayıp, ana bölümde 5'e 2 top kapma çalışması, son bölümde ise yarım sahada çift kale ile tamamlandı.
Kırmızı-mavili ekip 4 Ocak tarihine kadar çalışmalarını Karabük'te sürdürecek ve ardından Antalya
'da 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:54 Kaynak: İHA
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