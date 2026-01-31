Karaburun\'da Cansız Beden Bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesinde sahil şeridinde 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait cansız beden bulundu.

Olay, Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıda hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, cesedin 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR