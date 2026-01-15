Karaburun'da Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Karaburun'da Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Karaburun\'da Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
15.01.2026 23:44
Karaburun ve Menderes açıklarında toplam 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli yakalandı.

Aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında ise ekiplerce durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Karaburun'da Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

SON DAKİKA: Karaburun'da Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
