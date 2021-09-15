Karaburun ve Mordoğan "Kurtuluş" coşkusuna hazır! - Son Dakika

İzmir'de işgal güçlerinin denize döküldüğü en son nokta olan Mordoğan ve Karaburun, kurtuluş şenliklerine hazır. 16 Eylül'de Mordoğan'ın, 17 Eylül'de ise Karaburun'un Kurtuluş Günü; 99'uncu kez büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Mordoğan'da vatandaşların sosyal medya üzerinden katıldığı anketle adı "Özgürlük Parkı" olarak belirlenen parkın açılışını yarın (16 Eylül) saat 18.00'de yapacaklarını belirterek, kutlamaların saat 19.00'da Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde fener alayı, saat 20.00'de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri ve Türk pop müziğinin sevilen sesi Ege'nin konseri ile devam edeceğini söyledi.

Karaburun'un Kurtuluş Günü kutlamaları ise 17 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başlayacak. Zeybek ve Bando Gösterisi ile devam edecek kutlamalar, saat 19.00'da fener alayı korteji ile sürecek. Saat 20.00'de "Karaburun Sevgi Korosu" Türk Sanat Müziği Konseri ile buluşacak Karaburunlular, gecenin finalinde ise güçlü sesi ile usta yorumcu Zuhal Olcay'ın müzik ziyafetine tanıklık edecek.

"CUMHURİYET VE DEMOKRASİNİN BAYRAKTARIYIZ"

Kurtuluş günlerini her yıl olduğu gibi vatandaşların artan coşkusu ve yoğun katılımı ile kutlayacaklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Ne pahasına olursa olsun demokrasinin ve cumhuriyetin bayraktarı olmaya devam edeceğiz." dedi. İzmir'de düşman işgalinden kurtarılan son ilçenin Karaburun olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizler tüm örgütlü çabalara rağmen, içimizdeki Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini her geçen gün büyütüyor, varklık sebebimiz olarak daha iyi anlıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile

Laik ve Demokratik Cumhuriyetimizin 17 Eylül 1922'de Karaburun'da asılmış bayrağının, asla inmeyeceğini; bağımsızlık coşkumuzun ilelebet süreceğini huzurlarınızda bir kez daha haykırmak istiyorum. Kurtuluşumuzun 99'uncu Yılı Kutlu Olsun. Ne mutlu Türküm Diyene!"