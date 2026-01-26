Karaca ve Dünya Katılım Bankası\'ndan Yenilikçi İşbirliği

Karaca ile Dünya Katılım Bankası, bankacılık ve perakende sektörlerini buluşturan servis modeli bankacılığı alanında işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayıyla hayata geçirilen model, katılım bankacılığı alanında servis modeli bankacılığı kapsamında hayata geçirilen ilk uygulamalar arasında yer alıyor.

İşbirliği çerçevesinde Karaca'nın dijital ve fiziksel ekosistemi, bankanın teknoloji altyapısıyla bütünleşiyor. Servis modeli bankacılığı düzenlemeleri kapsamında Karaca Finans "arayüz sağlayıcı" olarak konumlanırken, bankacılık ürün ve hizmetleri Dünya Katılım Bankası'nın altyapısı üzerinden kullanıcılara sunuluyor.

Finansal hizmetlerin müşterilerin günlük yaşamlarının parçası haline getirilmesinin hedeflendiği modelde, kullanıcılar Karaca Finans uygulaması üzerinden bankacılık hizmetlerine dijital kanallarla erişebiliyor.

Müşteriler, ev ve yaşam alışverişlerini gerçekleştirirken aynı platform üzerinden finansal çözümlerden de yararlanabiliyor. Ayrıca dijital kanalların yanı sıra Karaca'nın mağaza ağı aracılığıyla da finansal hizmetlere erişim imkanı sağlanıyor.

Taraflar arasındaki stratejik işbirliği, yalnızca iki kurum arasında gerçekleştirilen bir ticari ortaklık olmanın ötesine geçerek, katılım finans çözümlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamayı da amaçlıyor.

"Müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca Finansal Teknoloji Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Alper Çelik, 140 kategoride 28 binden fazla ürünle müşterilerin evlerine konuk olduklarını belirtti.

Ev ve yaşam alanında kurdukları bağı finansal çözümlerle tamamlayarak müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Karaca Finans'ı, alışveriş deneyiminin doğal bir uzantısı olarak konumlandırıyor, kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları finansal çözümlere hızlı ve zahmetsiz şekilde erişmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kişiye özel fırsatlar ve entegre finansman seçenekleriyle ev ve yaşam deneyimini daha bütüncül bir yapıya kavuşturacağız. Bu yeni nesil bankacılık deneyimini tüm kullanıcılarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz."

Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak da Karaca Finans üzerinden sunacakları hizmet sayesinde bankanın geniş kitlelere ulaşma ve finansal kapsayıcılığı artırma imkanı yakaladığını aktardı.

Servis bankacılığı iş modellerinin, yenilikçi ürün gamlarının önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan Parlak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşbirliğimiz sayesinde, Karaca'ya ait dijital kanallara ek olarak tüm Türkiye genelindeki mağazalar aracılığıyla finansal hizmetlerimize erişim sağlanacak. Bu yönüyle bankamızın dijital ve fiziki bankacılığı birleştiren 'fijital' büyüme stratejisi ile uyumlu bir uygulamaya imza atmış oluyoruz. İkinci faaliyet yılını henüz tamamlamış yeni bir banka olarak bu alanda da iddialı bir giriş yapmanın ve öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."