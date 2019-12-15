Karacabey Belediyespor: 2- 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor: 2- 3 - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor: 2- 3

6 saat önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Süleyman Yavaşoğlu, Erdem DeğirmenciDİYARBEKİRSPOR: Ahmet- Reşo (Dk.57 Tolunay), Taner (Dk.72 Emre Hasan Balcı), Uğur, Vedat, Fikret, Şevket, Doğukan, Emre Kara, Alihan (Dk.86 Faruk), Mehmet FuatKARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya- Hasan Güleryüz, Oğuz (Dk.

Karacabey Belediyespor: 2- 3, System.String[]

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Süleyman Yavaşoğlu, Erdem Değirmenci

DİYARBEKİRSPOR: Ahmet- Reşo (Dk.57 Tolunay), Taner (Dk.72 Emre Hasan Balcı), Uğur, Vedat, Fikret, Şevket, Doğukan, Emre Kara, Alihan (Dk.86 Faruk), Mehmet Fuat

KARACABEY BELEDİYESPOR:  Hasan Kaya-  Hasan Güleryüz, Oğuz (Dk.46 Ömer Çetinbaş), Sergen, İlyas, Muhammet, Abuzer Gaffar, Said Can (Dk.46 Ömer Faruk Gümüş), Gökhan (Dk.89 Berk), Onur, Rasimcan

GOLLER:  Dk.2 Şevket, Dk.20 Hasan Güleryüz (kendi kalesine) (Diyarbekirspor), Dk.48 Abuzer Gaffar (penaltıdan), Dk.65 ve Dk.81 Ömer Faruk Gümüş  (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR:  Taner, Şevket (Diyarbekirspor), Hasan Kaya, Muhammet, (Karacabey Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grubun 17'nci hafta karşılaşmasında Diyarbekirspor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

2'nci dakikada Vedat'ın serbest atıştan ceza alanına dopru havalandırdığı topa kalabalık Karacabey savunması arasında yükselen Şevket sert bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndedi: 1-0.

20'nci dakikada Diyarbekirsporlu Taner sağ kanattan ceza alanına topru uzun bir top ortaladı. Karacabey kaptanı Hasan Güleryüz, kaleye sırtı dönük olmasına rağmen topu kalecisi Hasan Kaya'ya kazandırmak isterken ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

48'inci dakikada kaleci Ahmet sol taraftan ceza alanına giren Abuzer Gaffar'ı düşürdü. Hakemin penaltı kararında atışı kullanan Abuzer Gaffar topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

65'inci dakikada Sergen'ın şık pasıyla buluşan Ömer Faruk Gümüş, şık bir çalımla rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2- 2.

81'inci dakikada Rasimcan'ın soldan arka direğe gönderdiği topa Ömer Faruk Gümüş uzanarak topa kafa vurdu. Top, filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşma konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.


- Diyarbakır
Emre Hasan Balcı, Hasan Kaya, Karacabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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