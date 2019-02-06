Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Ağabey-kardeş Muhtarlık Yarışı

Karacabey'de Ağabey-kardeş Muhtarlık Yarışı

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, 20 yıldır muhtarlık yapan kardeşine rakip oldu.

Karacabey'de Ağabey-kardeş Muhtarlık Yarışı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, 20 yıldır muhtarlık yapan kardeşine rakip oldu.

Mithat Durmaz, Yenice Mahallesi'nde 20 yıldır muhtarlık yapan kardeşi Vedat Duymaz'ın karşısına aday olarak çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mithat Durmaz, "Mühür için değil, hizmet için adayım" dedi.

Kardeşi Vedat Duymaz ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Durmaz, mahalleye en iyi hizmeti vereceğine inandığı için demokratik hakkını kullandığını ifade etti.

Seçildiği takdirde hizmetler karşılığında mahalle halkından hiçbir ücret almayacağını belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Her yıl şahsi ödeneğimden mahallemizden vefat edenlerin ruhu için yemekli mevlit düzenleyeceğim. Yine her yıl şahsi ödeneğimden mahallemizdeki iki camiye bağış yapacağım. Mahallemizdeki çalışkan ve yetenekli öğrencilerimize belediyemizden, iş adamlarımızdan ve hayırsever vatandaşlarımızdan burs isteyeceğim. Önümüzdeki yerel seçimlerin mahallemize, kardeşime ve aday olacak tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Yenice, Bursa, Karacabey, Güncel
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