Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karacabey ilçesi, Sırabademler Mahallesi, Hacı Osman Döl Camii yanında meydana geldi. İlçede TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün eski şoförü yapan Ahmet Budak (43), evinden çıktığında daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) isimli kişiyle karşılaştı. Mutlu B., daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Ahmet Budak ile tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu B. yanında bulunan bıçağı çıkararak Ahmet Budak'ı 15 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde yatan Ahmet Budak'a, vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Mutlu B,'yi polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Budak, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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