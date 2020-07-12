Karacabey'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Karacabey ilçesi, Sırabademler Mahallesi, Hacı Osman Döl Camii yanında meydana geldi. İlçede TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün eski şoförü yapan Ahmet Budak (43), evinden çıktığında daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) isimli kişiyle karşılaştı. Mutlu B., daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Ahmet Budak ile tartışmaya başladı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.