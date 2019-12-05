Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı
6 saat önce
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:23 Kaynak: AA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.
İlçeye 45 kilometre mesafedeki bin 919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesi, akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.
Bölgeye ulaşımın sağlandığı öğrenilirken kar yağışının kayak için yeterli olmadığı belirtildi.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda da ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.
AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek?