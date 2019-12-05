Son Dakika Haberleri: Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı
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Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.

İlçeye 45 kilometre mesafedeki bin 919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesi, akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Bölgeye ulaşımın sağlandığı öğrenilirken kar yağışının kayak için yeterli olmadığı belirtildi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda da ulaşım açısından bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karacadağ, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:23 Kaynak: AA
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