Karaçalı Balı'na Coğrafi İşaret Çalıştayı

15.01.2026 12:43
Edirne Valisi Sezer, karaçalı balının markalaşma süreçlerinin önemini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, karaçalı balının coğrafi işaret ve markalaşma süreciyle hak ettiği değere ulaşacağını söyledi.

Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen Trakya Karaçalı Balı Coğrafi İşaret Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, karaçalı balının Edirne'de ve Türkiye'de çok bilinen önemli bir bal çeşidi olduğunu ifade etti.

Karaçalı balının coğrafi işaret noktasında eksiğinin bulunduğunu belirten Sezer, balın hangi standartta üretileceği ve raflarda olacağı konusunda çerçevesi çizilmiş bir markalaşma sürecinin olmadığını dile getirdi.

Çalıştay ile eksik kalmış önemli bir halkanın tamamlanacağını ifade eden Sezer, "Sadece Trakya için değil ülkemiz açısından da önemli bir adım atılıyor. Geçtiğimiz aylarda İpsala pirincine Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti aldık. Bu bizim için önemli. Bugün karaçalı balı ile ilgili atacağımız adımın bir sonraki halkası da inşallah aynı şekilde AB coğrafi işareti almak olacak." dedi.

Sezer, Edirne'de 15 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, isminde Edirne ibaresinin de yer alacağı Trakya karaçalı balı ile bu sayının 16'ya çıkmasını istediklerini kaydetti.

Edirne'de 72 bin olan kovan sayısını Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle artıracaklarını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler de Valilik olarak bu konuya bütçe ayıracağız. Birincisi arıcılık, ikincisi bağcılık. Bu sene bağcılıkla ilgili olarak da bir destek çalışmamız olacak, 30'un üzerinde bağ çalışmamız olacak. Arıcılıkla ilgili de aynı şekilde çalışmayı sürdürmek istiyoruz. Tescil almak ürünün piyasa değerini de artıracak. Şu anda piyasanın çok altında, emeği karşılamayacak şekilde bir ürün fiyatı var. Bu da üreticinin üretim iştahını düşürüyor. Bir markalaşma süreciyle, tescillenmiş bir markalaşma süreciyle ürünümüz hak ettiği değerde satılacak."

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Politikaları ve Destekleme Daire Başkanı Melikşah Taşkın da Türkiye'nin bal üretimi ve kovan sayısında Çin'den sonra dünyada ikinci sırada olduğunu belirtti.

Bakanlığın arıcılıkla ilgili yatırım ve destekleri hakkında bilgi veren Taşkın, Türkiye'yi arıcılıkta daha ileri taşımak istediklerini ifade etti.

Kovan başı bal üretimini artırmayı hedeflediklerini, gezginci arıcıların konaklama sorunlarına çözüm sağlamaya çalıştıklarını aktaran Taşkın, "Bunlarla esas amacımız arıcılarımızın refah düzeyini artırmak, tüketicilerimizin de daha sağlıklı ürüne ulaşmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de Trakya Bölgesi genelinde yapılan arazi çalışmaları ve flora değerlendirmelerinde yaklaşık yüz bin dekarlık alanda Karaçalı balının coğrafyaya dağılımının gözlendiğini belirtti.

Karaçalı bitkisinin çiçeklenme döneminin kısa olmasının bu balın sınırlı miktarda üretilmesine imkan verirken, nitelikli ve seçkin stratejik bir yöresel ürün olduğunu da ortaya koyduğunu aktaran Köse, "Trakya bölgesinde hali hazırda Keşan Korudağ çiçek balı ve Kırklareli meşe balı coğrafi işaretle tescillenmiş ürünler olarak karşımıza çıkmakta. Trakya karaçalı balının coğrafi işaret tesciliyle birlikte coğrafi işaretli bal sayımızı üçe çıkarmak istiyoruz. Bu coğrafi işaret sürecinden sonra Trakya olarak alınan bir coğrafi işaretin, AB coğrafi işareti açısından da önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Lalapaşa Bal Üreticileri Başkanı Cavit Göçmen, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkök Saban ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden emekli Prof. Dr. Nevzat Arık'ın sunumlarının yer aldığı ilk oturuma geçildi.

Çalıştaya kurum müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

