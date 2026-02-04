Karacasu'da Şap Hastalığı Tedbirleri Kaldırıldı - Son Dakika
Karacasu'da Şap Hastalığı Tedbirleri Kaldırıldı

04.02.2026 10:21
Aydın'ın Karacasu ilçesinde şap hastalığına yönelik karantina tedbirleri sona erdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle uygulanan kordon ve karantina tedbirleri kaldırıldı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalık sürecinin kontrol altına alındığı ve uygulanan tedbirlerin ardından karantinanın sona erdiği bildirildi. Süreç boyunca gerekli hassasiyeti gösteren yetiştiricilere teşekkür edilirken, hayvan sağlığının korunmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına aşılama ve dezenfeksiyon kurallarına titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca yetiştiricilerin, hayvan sağlığına yönelik uygulamalarda duyarlı davranmalarının hem bireysel hem de bölgesel hayvancılık açısından kritik olduğu ifade edildi. Öte yandan, yetiştiricilerin hayvan hareketleri ve sevk işlemleriyle ilgili detaylı bilgi almak için Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacasu'da Şap Hastalığı Tedbirleri Kaldırıldı
