Karacasu'da taziye yasağı - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vefat eden kişilerin ardından toplu şekilde gerçekleştirilen taziyelere yasak getirildi.

Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 12 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Hızla yayılan virüse karşılık alınan kısıtlama kararları ve denetimlerle virüsün önüne geçilmesi planlanıyor. Karacasu ilçesinde de artan pozitif vakalar üzerinde filyasyon ekiplerinin yaptığı incelemelerde yayılımın toplu şekilde yapılan taziyelerden kaynaklandığı tespit edildi. İçerisinde bulunduğumuz günlerde salgın tehlikesinin artarak devam ettiği göz önünde bulundurularak, Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçedeki taziyelerin toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alındı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, vatandaşları virüse karşı uyararak konulan kurallara uymaya davet etti. Kaymakam Soley, "Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin" dedi. - AYDIN