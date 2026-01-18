Pakistan\'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki bir alışveriş merkezinde yerel saatle 11.30 civarında yangın çıktı.
Yetkililer, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yangının yaklaşık yüzde 30'unun kontrol altına alındığını belirten yetkililer, alışveriş merkezinde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
