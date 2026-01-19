Karaçi\'de Yangın: 14 Ölü

PAKİSTAN'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 70'ten fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Sind Valisi Kamran Tessori, yangının 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldüğünü kaydederek, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.