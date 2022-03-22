KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDUĞU OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI - Son Dakika
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KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDUĞU OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI

22.03.2022 15:48

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 273 oldu.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 273 oldu. 2017 yılında 25 yaşındayken kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Mehmet için gelen Ali Akan, oğlunun 2013 yılında kendisine verdiği karaciğerle hayata tutunduğunu belirterek, "Oğlum sen bana ciğerini verdin, bana babalık ettin ama ben sana babalık yapamadım. Gel bu hasret bitsin" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 932 gündür sürdürülen nöbette şu ana kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mehmet için nöbete başlayan Ali Akan ile birlikte aile sayısı 273 oldu.

'GEL BU HASRET BİTSİN'

Ali Akan, 2013'te kendisinin siroz hastası olduğunu ve dağa kaçırılan oğlu Mehmet'in kendisine verdiği karaciğer ile hayata tutunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlum sen bana ciğerini verdin, bana babalık ettin ama ben sana babalık yapamadım. Gel bu hasret bitsin. Oğlum 2017 yılında 'tatile gidiyorum' diye evden ayrıldı. Ondan sonra bir haber alamadım. Bana karaciğeri veren kendisiydi, yaşadıklarımı ona borçluyum. Lütfen gel, hasretinle yanıyorum. Buraya sesimi duyurmak için geldim. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Lütfen, bu hasretle tutuşuyorum. Bir an evvel haber almak istiyorum."

KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDUĞU OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI
KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDUĞU OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI
KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDUĞU OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDUĞU OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARACİĞERİYLE HAYATA TUTUNDUĞU OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI - Son Dakika
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