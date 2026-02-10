Karadağ'da Türkiye-Rusya İlişkileri Güçleniyor

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Ayda Ünlü'yü kabul etti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İbrahimovic'in Podgoritsa Büyükelçisi olarak görevine başlayan Ünlü'yü tebrik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin dostluk, diyalog ve güçlendirilmiş işbirliği ruhu içinde gelişmeye devam edeceğine dair güvenin dile getirildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İkili ilişkiler, NATO ittifakı, dinamik siyasi diyalog ile artan ticaret ve yatırımlar sayesinde daha da güçleniyor. Bölgesel bağlamda ise Karadağ-Türkiye ilişkileri, Batı Balkanlar'ın istikrarına, güvenliğine ve Avrupa perspektifine katkı sağlayan yapıcı işbirliğine örnek olarak vurgulandı."

Büyükelçi Ünlü, ziyaretleri kapsamında, Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic, Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ve Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic tarafından da kabul edildi.