Karadağ'dan Bilecik İl Müftüsü Erhun'a ziyaret - Son Dakika

Karadağ'dan Bilecik İl Müftüsü Erhun'a ziyaret
10.11.2020 13:56
Bilecik İl Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti.
Bilecik İl Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti.
Erhun, ziyaretinden dolayı Vali Yardımcısı Karadağ'a teşekkürlerini ileterek, müftülük çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu ziyaret sonrası Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Müftü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Ali Erhun, kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK
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