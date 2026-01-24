Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü Açıklaması - Son Dakika
Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü Açıklaması

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye\'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü Açıklaması
24.01.2026 11:38
SERCAN İRKİN/LEJLA BİOGRADLİJA - Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, küresel barış ve istikrarın tesisinde Türkiye'nin taşıdığı stratejik öneme dikkati çekerek, "Türkiye, bugün tüm dünyada son derece güçlü bir rol oynuyor.

SERCAN İRKİN/LEJLA BİOGRADLİJA - Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, küresel barış ve istikrarın tesisinde Türkiye'nin taşıdığı stratejik öneme dikkati çekerek, "Türkiye, bugün tüm dünyada son derece güçlü bir rol oynuyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan İbrahimovic, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İbrahimovic, toplantı kapsamında birçok yapıcı ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle ev sahibi Bakan Hakan Fidan'a teşekkür etmek istiyorum, tüm günü bizimle geçirdi ve hepimizle yakından ilgilendi." ifadesini kullandı.

Tüm katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının son derece memnun olduğunu kaydeden İbrahimovic, bu platformunun barış, istikrar ve ortak çıkarlar doğrultusunda çok güzel sonuçlar vereceğine inandığını aktardı.

İbrahimovic, toplantı kapsamında yapılan görüşmelerde güvenlik, gençlik, ekonomi ve Avrupa Birliği (AB) gibi konuların ele alındığını dile getirerek, "Bugünkü kaliteli görüşmelerden son derece memnunum, doğru yolda olduğumuzu ve önümüzdeki dönemde hangi konularda işbirliği yapabileceğimizi gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Balkan Barış Platformu kapsamında çeşitli alanlarda yapılacak işbirlikleriyle toplumun farklı kesimlerine hitap edeceklerini anlatan İbrahimovic, bu projelerle bölgenin istikrarı ve refahına katkı sunacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin dünya siyasetindeki rolü

Dünyadaki barış ve istikrarın sağlanması konusunda Türkiye'nin oynadığı rolün önemine dikkati çeken İbrahimovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye gibi büyük bir ülkenin desteğiyle, belirlediğimiz bu hedeflere daha kolay ulaşabileceğimizin farkındayız. Türkiye'nin bizimle işbirliği yapması ve beraber çalışmasından son derece mutluyuz.

Barış ve istikrarın büyük önem arz ettiği bölgemizde, Türkiye'nin rolü oldukça önemli. Sadece bölgesel anlamda değil dünya genelinde de özellikle de zorlu jeopolitik durumlarda Türkiye gibi bir ülkenin Balkan Barış Platformu gibi platformlarda yer alması çok değerli."

İbrahimovic, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'de barışın sağlanması konusunda önemli katkılar sunduğunu söyleyerek, "Türkiye, bugün tüm dünyada son derece güçlü bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Karadağ'ın hem komşu ülkelerle hem de Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğu için oldukça "şanslı" olduğunu vurgulayan İbrahimovic, şöyle devam etti:

"Batı Balkan ülkeleri söz konusu olduğunda her zaman desteğini yineleyen sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizi kabul etmesi büyük gurur. İstanbul'dan güçlü bir mesaj gönderiyoruz, Batı Balkanlar'ın Türkiye gibi çok güçlü bir dostu var. Önümüzdeki dönemde de işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız."

Türkiye-Karadağ ilişkileri

İbrahimovic, iki ülke arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Türkiye ve Karadağ iyi ilişkilerin nasıl korunması gerektiğinin güzel bir örneği. Bunu devam ettirmeliyiz." dedi.

Bu kapsamda, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in de yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren İbrahimovic, bunun ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik isteklerine iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

İbrahimovic, Karadağ ve Türkiye'nin NATO müttefikleri olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin ekonomi, turizm, kültür ve güvenlik gibi alanlarda "mükemmel ilişkilere" sahip olduğunu belirtti.

Türk turistlerin Karadağ'a yüksek rağbet gösterdiğini ifade eden İbrahimovic, "Geçen yıl 165 bin Türk turist ülkemizi ziyaret etti. Etkileyici bir rakam. Türkiye gibi turizmi oldukça zengin bir ülkeden bizim ülkemize gösterilen ilgi bizi çok memnun ediyor." diye konuştu.

İbrahimovic, Türkiye'de yaşayan Karadağlıların iki ülke arasında "önemli bir köprü" görevi gördüğünü belirterek, şu anda Türkiye'de 250 bin Karadağlının yaşadığını kaydetti.

Bu durumun ekonomi ve kültürel alanlarda önemli bir potansiyel içerdiğini dile getiren İbrahimovic, "Bizim Türkiye ile temeli sağlam güçlü ilişkilerimiz var. Bunu da kimse bozamaz. Türk vatandaşlarını da Karadağ'a davet ediyorum, gelin, bizi ziyaret edin, kapılarımız açık. İki ülke arasında iyi hikayeler yazmaya devam edelim." vurgusu yaptı.

Karadağ'ın AB üyelik süreci

İbrahimovic, Türkiye'nin Karadağ'daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olduğuna işaret ederek, 2025'te yabancı yatırımların yüzde 15'inin Türkiye'den geldiğini belirtti.

Karadağ'da faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kurumlara işaret eden İbrahimovic, bu kurumların iki kültürün de yakından tanınması için oldukça faydalı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İbrahimovic, "Türkiye de iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesi için her katkıyı sağlamaya hazır. İki ülkenin de işbirliğini sürekli geliştirmek istemesinden son derece mutlu ve memnunum." şeklinde konuştu.

Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28. üyesi olmayı hedeflediğini vurgulayan İbrahimovic, "AB'nin tam üyesi olduğunda diğer bölge ülkeleri için üyelik süreci daha da kolaylaşacak. Karadağ, Avrupa'nın genişlemesinin canlı bir örneği. Bu nedenle bizim amacımız bölgenin istikrarına katkı sağlamak." dedi.

İbrahimovic, Karadağ'ın geçen yıl AB üyelik sürecinde 6 faslı kapattığını, 26 Ocak'ta ise 32. faslı da başarıyla tamamlayacaklarını belirterek, "Bu yıl müzakereleri tamamlamak istiyoruz. AB ve NATO üyesi bir Karadağ, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemli olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü Açıklaması - Son Dakika

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü Açıklaması
