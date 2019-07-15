Karadağ, Körfez'in de radarına girdi

Dev organizasyonu dünyanın önde gelen, Türkiye'de de yatırımları bulunan gayrimenkul geliştiricisi Emaar ile Karadağ büyükelçiliği birlikte organize etti. Akabinde Dubai Emiri Şeyh El Maktum da bağımsızlık günü dolayısıyla Karadağ'a kutlama mesajı gönderdi. 3 gün boyunca bağımsızlık günlerini kutlayan Karadağ'a Körfez'in ilgisi yeni değil. Haziran'da da Şeyh El Maktum, Karadağ'ın Dubai büyükelçisini yanına çağırarak ilişkilerin güçlendirilmesi için mesaj vermişti. Nisan'da ise Karadağ Kültür Baanı Aleksandar Bogdanovic Abu Dabi Kültür Zirvesi'ne davet edilmişti. 2020 Expo Dubai'de de Karadağ, ulusal pavilyonu ile yer alacağını yakın zamanda duyurmuştu. Körfez yatırımcısının uzun zamandır Karadağ'ı inşa etmek konusunda gönüllü olduğu biliniyor. Özellikle sahil şeridinin en büyük şehri Bar'da içinde ticari liman, yat limanı ve birçok turistik tesisin yer aldığı 'Porto Bar'ın yükleniciliği için Karadağ hükümetinin körfez yatırımcıları ile görüşmeler içinde olduğu biliniyor. Burç Halife'de gerçekleştirilen bu gösteri liman şehri Bar'ın inşası konusunda Emaar'ın bir adım önde olduğu yorumlarına sebep oldu.

Yatırımcı kendi müşterisini de getirir

Karadağ hakkında bilgi veren, gayrimenkul yatırımcısı ve Mirnadom Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Şahin, "Azerilerin yapımı halen devam eden yaklaşık 3 milyar Euro'luk dev Porto Novi projesi sayesinde birçok Azeri Karadağ'a hem gayrimenkul hem de ticari yatırım yapıyor. Benzer hareket şimdi de Körfez bölgesi için oluşuyor." dedi. Dünyanın her yerinde yatırımcılarıngittiği ülkeye kendi müşterisini de götürdüğüne dikkat çeken Şahin, "Azerilerde eğilim böyle oldu. Şimdi de hareketlilik Körfez'den geliyor. Karadağ yakında Arap ilgisine mazhar olacaktır. Nitekim Ruslar, Türkler ve Azeriler gibi Körfezdeki insanlar da emlak satın alma yoluyla Karadağ'da oturum izni almak için hala bir alt limit olmadığını keşfetti. Ve herkes bu ülkenin 2-3 sene içerisinde Avrupa Birliği'ne gireceğini biliyor." dedi.