Karadağlı milletvekilleri mecliste tartıştı - Son Dakika
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Karadağlı milletvekilleri mecliste tartıştı

6 saat önce

Karadağ Meclisi'nde dini özgürlüklere dair yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Karadağ Meclisi'nde dini özgürlüklere dair yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Ülkedeki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin (SPC) ve muhalefetteki Demokrat Cephe (DF) partisinin katı bir şekilde karşı çıktığı yasa tasarısı, dün genel kurulda görüşülmeye başladı.

Gece yarısından sonra, muhalefet milletvekilleri oylamaya geçilmesini engellemeye çalıştı. Muhalefetin yasa tasarısında değişiklik teklifinin üç kez reddedilmesinin ardından, muhalif milletvekilleri salonda torpil attı.

Meclis Başkanı İvan Brajovic'e ve bazı vekillere su şişesi atan muhalefet milletvekilleri ile bazı iktidar ortağı milletvekilleri arasında arbede de yaşandı.

Olayların ardından güvenlik güçlerinin müdahalesi ile muhalefet partili milletvekilleri genel kurul salonundan çıkarıldı ve gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Verilen aranın ardından güvenlik önlemlerinin alınmasıyla yapılan oylamada, yasa tasarısı meclisten geçti.

Protestolar gün boyu sürdü

Haziran ayında Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine hazırlanan ve ülkede bulunan Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören yasa tasarısına tepki gösteren Sırp Ortodokslar, dün gün boyunca protestolar düzenledi.

Söz konusu yasa tasarısı, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'na dahil olmadan önce, Karadağ'da inşa edilen kiliselerin devlet malı haline gelmesini öngörüyor.

21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda Sırbistan-Karadağ'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Karadağ'da, Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de halen aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor.

Karadağlı milletvekilleri mecliste tartıştı

Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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