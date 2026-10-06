Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü - Son Dakika
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Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü

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Karadeniz'de palamut bolluğu Şile Limanı'ndaki fiyatları aşağı çekti. Avdan dönen teknelerden doğrudan vatandaşa yapılan satışlarda palamudun tanesi 50 liraya kadar gerilerken, kasa fiyatı ise 500 liraya kadar düştü. Bollukla birlikte ortaya çıkan fiyatlar balık almak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

Karadeniz'den avlanarak Şile Limanı'na getirilen palamutlarda yaşanan bolluk, fiyatlara doğrudan yansıdı. 5 litrelik suyun ortalama 60 TL'ye satıldığı dönemde bir adet palamudun tanesinin 50 liraya kadar düşmesi dikkat çekti.

PALAMUT BOLLUĞU FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerinin palamutla dönmesi, Şile Limanı'nda fiyatları etkiledi. Avlanan palamutların teknelerden doğrudan vatandaşa satılmasıyla birlikte fiyatlarda dikkat çeken seviyeler görüldü. Palamudun tanesi 50 liraya kadar geriledi. Balığı tek tek almak yerine kasa halinde tercih edenler için ortaya çıkan fiyat ise daha dikkat çekici oldu.

Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü

KASASI 500 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Şile Limanı'ndaki satışlarda bir kasa palamut 500 liraya kadar düştü. Karadeniz'den dönen teknelerdeki palamut bolluğunun ardından balıkların limanda doğrudan vatandaşa ulaştırılması fiyatların gerilemesini sağladı. Gıda Bülteni tarafından paylaşılan görüntülere göre, böylece palamut almak isteyen vatandaşlar, teknelerin limana dönüşünün ardından balığa daha uygun fiyatlarla ulaşma imkanı buldu.

Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü
BalıkçılıkKaradenizEkonomiAvdanŞileSon Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz bereketi tezgaha vurdu! Palamut 50 liraya kadar düştü - Son Dakika
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