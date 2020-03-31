Karadeniz'de kent meydanları sakin - Son Dakika

Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Trabzon'da günün her saatinde insan yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Alanı sakin günler geçiriyor.

Yaya ve araç geçiş güzergahı da olan şehir merkezinde az sayıda kişinin bulunduğu görülüyor. Banka şubeleri, lokantalar ve çok sayıda iş yerinin olduğu, her gün yüzlerce kişinin bir araya geldiği Meydan Parkı'nı da barındıran bölgede, Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Ordu

Ordu kent merkezindeki Köprübaşı ve Demokrasi meydanlarına sakinlik hakim oldu.

Dışarı çıkan az sayıda kişinin ise eldiven ve maske kullanarak önlem aldığı görülüyor.

Kentte trafik yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

Giresun

Giresun'un en işlek mekanlarından Atatürk Meydanı'ndaki insan yoğunluğu, son günlerde yerini sakinliğe bıraktı.

Çoğunluğu çay ocakları ve kafeterya olan iş yerlerinin kapalı tutulmasıyla Atatürk Meydanı'nda sükunet hakim oldu. Meydandaki yaşlıların dinlenme alanı olarak kullandığı oturma gruplarının boş olduğu gözlendi.

Rize

Rize'de vatandaşların büyük çoğunluğu "Ev kal" çağrısına destek verdi.

Kentin en yoğun meydanı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı büyük oranda boş kaldı. Gün boyunca işi olan çok az sayıda vatandaş dışarı çıktı.

Bankların ise boş olduğu gözlendi.