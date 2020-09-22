Karadeniz'de Palamut bereketi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Balık avcılığı sezonunun başlama tarihi olan 1 Eylül'de, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılan balıkçılar poyraz ve karayel nedeni ile çıkamadıkları denizlere havalar düzelince çıktı. Balıkçılar uzun bir aranın ardından çıktıkları denizlerde palamut bereketiyle döndü.

Son günlerde Poyraz ve Karayel rüzgarlarının engeline takılan ve denize çıkamayan balıkçılar, havaların güzel geçtiği günleri bereketli bir avlanmayla geçirirken, açık deniz avcılığı yapan büyük tekneler yüzlerce kasa palamutla Akçakoca limanına giriş yaptı. Akçakoca balıkçı barınağında kendilerini bekleyen toptancı kamyonlarına balık istifli kasaları yükleyen tekneler, balık bereketinden daha fazla istifade etmek üzere tekrar denize açıldı. Kasa kasa palamut ile Akçakoca'ya gelen tekne kaptanı Ferhan Birinci, fiyatların uygun olduğunu denizden palamut fışkırdığını dile getirerek, balık sezonunun son günlerine kadar aynı bereketle devam edeceğine inandığını anlattı. Tekne Kaptanı Ferhan Birinci, "Balık beklentilerin üzerinde çıkıyor. Bol miktarda var. Vatandaş açısından fiyatları da gayet uygun. Şu anda herkes memnun hayatından. Şu anda tam olarak ne kadar avlandığını bilemem ama geçmiş sezonlara göre daha fazla avlanma yapıldı. Balık fiyatları bence uygun. 750-800 gram balıkların tanesi 12.5 liraya Akçakoca'da satılıyor. Diğer yerlerde fiyatların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama şu anda fiyatlar uygun. Palamut şu anda çok iyi devam ediyor. Denizde hangi çeşit balık çok olur olmaz o konuda net bir şey söyleyemiyorum. Hamsinin olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz" dedi. - DÜZCE