DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de Türk sahipli bir geminin karaya oturduğunu bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › Karadeniz'de Türk Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.