Karadeniz'de uçurtma sörfü sporu yaygınlaşıyor - Son Dakika

Karadeniz'de uçurtma sörfü sporu yaygınlaşıyor

30.12.2020 11:19
Karadeniz'de uçurtma sörfü sporu yaygınlaşıyor, System.String[]

Samsun'un mavi bayraklı sahili, son dönemlerde uçurtma sörfçülerinin (kitesurf) ilgi odağı oluyor.

Samsun'un mavi bayraklı sahili, son dönemlerde uçurtma sörfçülerinin (kitesurf) ilgi odağı oluyor.

Karadeniz'in hırçın sularında uçurtma sörfü yapan sporcular, bu sporu daha fazla tanıtmak ve tüm kente tanıtmak istiyor.

Karadeniz'de en uzun sahil şeridine sahip Samsun, su sporu meraklılarının tüm isteklerine karşılık veriyor, rüzgar ve dalga sörfünün yanında kano sporu için uygunluğu ile de dikkati çekiyor.

Uçurtma sörfü yapan ve bu konuda eğitim veren Ümit Şahin Özdemir, AA muhabirine, 4 yıldır Samsun'da bu sporu yaptıklarını söyledi.

Eğitim alarak bu sporu aktif olarak yapan 10 kişilik ekiple genellikle 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinin sahillerini tercih ettiklerini anlatan Özdemir, rüzgar sörfünün son derece güvenli bir spor olduğunu belirtti.

Yeterli rüzgar olduğunda kendilerini sahilde bulduklarını ifade eden Özdemir, "Birçok kişi yaptığımız bu sporu bilmediklerinden dolayı bizlerin denizde boğulduğumuzu zannederek kolluk kuvvetlerine haber veriyor. Bizler su sporları yaparken üzerimizde hepimizin can yeleği ve ekipmanlarımız bulunuyor ve bizi su üstünde tutuyor. Yaptığımız sporda kullandığımız uçurtma, bord ve can yeleklerimizden dolayı boğulma ihtimalimiz yok." diye konuştu.

Doğayı, rüzgarı, denizi çok sevdiklerini ve uçurtma sörfü yaparken büyük keyif aldıklarını dile getiren Özdemir, sporun Karadeniz'de tanınmasını istediklerini, bu konuda yeni kişilere ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

Uçurtma sörfü yapmak isteyenlere eğitim verdiklerini de söyleyen Özdemir, "Bu sporu yapmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması gerekiyor. Tek başına yapılabilecek bir spor değil. Eğitim alındıktan ve gerekli ekipmanlar sağlandıktan sonra tehlikeli değil." diye konuştu.

Uçurtma sörfçüsü Yaşar Yılmaz (45) ise Samsun sahilinin uçurtma sörfü için çok uygun olduğuna işaret ederek, "Adrenalin tutkunlarının mutlaka bu sporu denemelerini tavsiye ediyorum. Bu spor kentimizde tanıtılmalı. Korkulması gereken bir spor değil. Sporu yapmak isteyenlerin bizimle iletişime geçmelerini istiyoruz." dedi.

Ümit Şahin, Karadeniz, Rafting, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de uçurtma sörfü sporu yaygınlaşıyor - Son Dakika


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