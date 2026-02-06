Karadeniz Derbisi: Samsunspor-Trabzonspor - Son Dakika
Spor

Karadeniz Derbisi: Samsunspor-Trabzonspor

06.02.2026 10:19
Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde 56. kez karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek olan Samsunspor ile Trabzonspor, ligde 56. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de 42 puanla 3. sırada yer alırken, Samsunspor ise 30 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Karadeniz derbisinde 56. randevu

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 55 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor ise 11 kez kazandı. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 101 gole, kırmızı-beyazlılar 47 golle karşılık verdi.

Samsun'da, Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor

Samsun'da oynanan 27 karşılaşmada ise Trabzonspor'un rakibine 1 farklı üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavili ekibin 10 galibiyeti karşısında ev sahibi takımın 9 galibiyeti bulunuyor. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar 29 gol kaydederken, bordo-mavililer ise 35 kez fileleri sarstı.

Samsunspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor

Samsunspor ile Trabzonspor arasında Samsun'da yapılan son 4 müsabakada ev sahibi ekip yenilmedi. Söz konusu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, Samsun'da oynanan son 2i karşılaşmayı da kaybetti.

Tekke ile Reis birbirlerine üstünlük kuramadı

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak Karadeniz derbisinde teknik direktörler Fatih Tekke ile Thomas Reis'in saha kenarındaki taktik mücadelesi de belirleyici olacak. İki teknik adam birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda henüz üstünlük kuramadı.

Fatih Tekke ile Thomas Reis'in takımlarının karşı karşıya geldiği iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda iki teknik adamın da oyun içi hamleleri ve sistem tercihleri ön plana çıkarken, skor üstünlüğü kurulamadı.

Fatih Tekke, Süper Lig'de Samsunspor'a karşı oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmedi. Thomas Reis de Tekke gibi bordo-mavili takıma kaybetmedi. Reis döneminde kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı 3 mücadelede 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Samsunspor, Karadeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Karadeniz Derbisi: Samsunspor-Trabzonspor
