Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı - Son Dakika

Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı

6 saat önce

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı, System.String[]

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 0-2

44. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

İKİNCİ YARI

53. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutu kaleci Farnolle'de kaldı.

55. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşann Nwakaeme'nin şutu ağlara gitti. 1-3

58. dakikada Sosa'nın ortasında ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

84. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarı gitti.

89. dakikada Nwakaeme'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Murat Yıldırım x, Robin Yalçın x, Sakıb xx, Mina xx, Acquah x, Donald xx (Erkan Kaş dk. 86 x), Fofana xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut x (Chaaleli dk. 64 x), Bifouma xx (Walter dk. 71 x)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Novak xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Serkan Asan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Abdülkadir Ömür xxx (Obi Mikel dk. 90 ?), Sosa xxx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx (Bilal Başacıkoğlu dk. 83 ?), Sörloth x (Badou Ndiaye dk. 40 xxx)

Yedekler: Arda Akbulut, Erce, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Umut Bulut (dk. 44) (Yeni Malatyaspor), Novak (dk. 10), Sosa (dk. 30) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Donald, Acquah, Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Campi, Novak (Trabzonspor)

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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